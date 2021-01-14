Власти Москвы рассказали, как подать заявку на концессию онлайн

Новый сервис, с помощью которого можно подать заявку на предварительное рассмотрение концессионной инициативы, запущен на Инвестпортале Москвы. Ранее такие заявки принимались только в бумажном виде. Теперь же нужно просто заполнить онлайн-форму и приложить необходимые материалы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней. После инвестор получит решение о возможности проработки проекта, а также при необходимости предложения по его оптимизации», - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подать концессионную инициативу на рассмотрение может любое юридическое лицо, зарегистрированное на портале investmoscow.ru . В заявке нужно описать как технические параметры реализации проекта, так и его финансовые показатели.

«Пользователи вносят информацию о компании, объектах и участках, на которых планируется реализовать инвестпроект, инженерной инфраструктуре, а также указывают опыт реализации аналогичных проектов. Далее нужно описать сам проект: объем вложений и источники финансирования, расходы на этапе эксплуатации, показатели инвестиционной привлекательности, финансовую модель. Таким образом, мы получаем исчерпывающую информацию, на основании которой принимается решение о возможности дальнейшей проработки проекта», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Для ускорения процесса изучения инициативы инвестор может также приложить дополнительные материалы, такие как проект концессионного соглашения, презентации, чертежи.

Инвестиционный портал Москвы был запущен в феврале 2014 года. За почти 7 лет на сайте зафиксировано более 12 млн посещений, ежедневно на него заходит 8,2 тысячи уникальных пользователей. На портале зарегистрировано 40 тысяч личных кабинетов инвесторов, которые открывают полный доступ к функционалу ресурса.