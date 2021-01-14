Врач назвал симптомы у детей, требующие срочного обращения к врачу

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к медикам.

Как пояснил специалист, в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и, как правило, локализуются в центральной области, передаёт РИА Новости.

Между тем, по словам специалиста, опасными являются случаи, когда боль локализуется в правой подвздошной области и сочетается с расстройством желудка, лихорадкой, потливостью, выраженной бледностью кожи, расстройством желудка, высыпаниями на коже и сонливостью.

В этом случае необходимо, как можно скорее обратиться к врачу. А до его прихода не кормить ребёнка, чтобы не усугубить ситуацию.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Сергей Агапкин, а также доктор Михаил Гинзбург назвали самые вредные продукты для ужина.

По словам специалистов, их употребление вечером может вызвать проблемы со здоровьем. В частности, в этот список попали соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса, а также белый хлеб.

Как пояснил Агапкин, солёные продукты задерживают жидкость в организме. Из-за это люди утром встают «с отёками и помятым лицом». Колбасы, подчеркнул Гинзбург, также содержат много соли. Кроме того, они повышают риск развития гастрита.

В свою очередь белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень глюкозы в крови.

«Это очень плохо нехорошо, потому что избыток сахара напрямую ведет к развитию гипертонической болезни и даже к образованию злокачественных опухолей», – рассказал он, добавив, что «инсулиновые удары» перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода.

