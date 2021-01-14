Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Новогодние праздники не обязательно приведут к росту числа заразившихся коронавирусом, поделился мнением в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

Он уверен, что «большая часть людей вняла предупреждениям специалистов и постаралась во время каникул минимизировать контакты», в этой связи можно ожидать спада заболеваемости.

«Праздники не означают, что мы опять перезаражались и нас ждет третья или вторая с половиной волна», - рассказал Дурманов.

По его прогнозам спад числа заболевших можно ожидать к концу зимы, как это и происходит с обычными сезонными заболеваниями. Помимо этого, у населения появиться иммунная прослойка благодаря вакцинации от COVID.

«Коронавирус подчиняется общим правилам респираторных инфекций: в холодное время, когда люди больше времени проводят в замкнутых помещениях, простужаются, ходят с мокрыми ногами, риск получения инфекции возрастает», - продолжил эксперт. Он добавил, что в теплое время года граждане чаще открывают окна, находятся на солнце, получая ультрафиолетовые лучи, которые способны убивать вирус.

«У нас появилась надежда не только на сезонный спад коронавируса, но и на начавшуюся кампанию по вакцинации, которая в какой-то момент достаточно быстро создаст иммунную прослойку популяции», - добавил Дурманов. Он считает, что к лету категории людей из групп риска будут иметь иммунную прослойку до 50–70%. Также не стоит опасаться новых штаммов коронавируса, которые появляются в разных уголках земного шара, поскольку действия вакцины распространяется и на мутацию в том числе.

