Бан Трампа дорого обошелся Twitter и Facebook

В том, что войны, пусть даже информационно-сетевые, обходятся недешево, на собственном опыте убедились Джек Дорси и Марк Цукерберг, главы Twitter и Facebook соответственно. Последний залп в необъявленной войне с Дональдом Трампом стоил им особенно дорого. Закрытие президентских аккаунтов после штурма Капитолия на прошлой неделе привела на двоих к убыткам на 51,2 млрд долларов, сообщает Business Insider.

Львиная доля убытков пришлась на Facebook. Капитализация компании Цукерберга только за две последние торговые сессии уменьшилась на 47,6 млрд долларов, а Дорси — на 3,5 миллиарда.

Естественно, Facebook и Twitter — далеко не единственные представители делового мира США, разрывающие отношения с Трампом и его компаниями, но они сделали это первыми. Причем, вражда между 45-м президентом США и американскими IT-гигантами и, в первую очередь, именно с Twitter и Facebook, началась давно, едва ли не на следующий день после его переезда в Белый дом. Сейчас примеру Дорси и Цукерберга следует множество их коллег не только из IT-сектора. Так, о намерении порвать с компаниями Трампа объявили власти Нью-Йорка, города, в котором его присутствие было наиболее заметным.

Джек Дорси и Марк Цукерберг давно обвиняли Дональда Трампа в распространении ложной информации. Шквал обвинений, за которыми следовали действия в виде удаления якобы «фейковых» твитов и постов, резко усилился после президентских выборов. В последнюю неделю к ним добавились и обвинения в подстрекательстве к мятежу и насилию. Штурм Капитолия сторонниками президента стал той самой пресловутой «последней каплей»: формальной причиной для удаления на постоянной основе аккаунтов Трампа из соцсетей. Этот своего рода «сетевой импичмент» совпал по времени с началом против него уже второй процедуры реального импичмента в нижней палате американского конгресса.

Twitter и Facebook — «первопроходцы» и, как и положено первым, понесли самый большой урон. Стоимость акций Facebook снизилась в понедельник на 4%, а во вторник — еще на 2,2% на фоне опасений инвесторов, что запрет Трампа может привести к оттоку пользователей соцсетей. К закрытию бирж во вторник рыночная капитализация компании Цукерберга упала по сравнению с пятничной на внушительные 47,6 млрд долларов.

Акции Twitter подешевели в первый рабочий день текущей недели на 6,4%, а во второй - еще на 2,4%. В результате рыночная стоимость компании Джека Дорси уменьшилась на 3,5 млрд долларов.

Что касается торгов в среду, то акции Twitter прибавили 2,9%, а акции Facebook остались в целом на уровне закрытия торгов во вторник.

Впрочем и Дорси, и Цукерберг, вероятно, просчитали варианты и решили, что убытки будут носить временный характер, а в скором будущем инвесторы успокоятся, и им удастся вернуться на прежние позиции.

Что касается других IT-гигантов, то им война с Трампом и его сторонниками обходится, по крайней мере пока, не так дорого.

Акции Apple и Google после пятничного исключения «правой» соцсети Parler из своих магазинов даже немного прибавили в цене. Так же, как Amazon, отказавшийся в минувшее воскресенье хранить данные Parler на своей платформе. Акции компании Джеффа Безоса тоже подорожали — на 1,6%.

CNN в понедельник недвусмысленно намекнула, что президент Трамп, боевой характер и решительность которого признают даже его противники, наверняка попытается напоследок отомстить IT-гигантам и уйти, громко хлопнув дверью. Эту компанию уходящий президент США вовсю клеймил за «фейковые новости», и данное предположение — скорее, из их числа. Пока месть исходит именно от соцсетей, на действия которых можно взглянуть, как на дискриминацию пользователя по политическим мотивам.

Что касается Трампа, то за все годы президентства он ничем не ущемил высокотехнологичные компании, набравшие за этот период рекордную капитализацию. Скорее, демократы в конгрессе причинили неприятности Марку Цукербергу, «таская» его по комиссиям, чтобы доказать, но так и не доказав, «русский след» в предвыборной компании республиканского кандидата на президентских выборах 2016 года.