Акции дня: котировки Сбербанка падают вместе с прибылью

Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка торговались хуже рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 15 января. За торги «обычка» просела на -2,47% до 277,76 рублей за акцию, а «префы» упали на -1,82% до 250,69 рублей за акцию.

В пятницу Сбербанк одним из первых российских банков опубликовал финансовую отчетность по российским стандартам бухучета (РСБУ). Согласно результатам, чистая прибыль в 2020 году снизилась на 10% до 781,6 млрд руб. Тем не менее эксперты считают, что такой результат «адекватен текущей операционной среде». Остальные игроки банковского рынка покажут более сильное падение чистой прибыли по году, предполагают аналитики. Трейдеров такие оценки не обнадежили, что сказалось на акциях банка.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -1,14% до 3450,95 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,75% до 1474,28 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:58 мск составила 54,81 долларов за баррель (-2,85%). Российская валюта слабела – 73,66 рублей за доллар.