Байден готов к переговорам по «Северному потоку-2»

Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что следует провести переговоры между США и вовлеченными в проект строительства газопровода «Северный поток-2» странами, сообщает РБК.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока-2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — сказал Бернс.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что Германия заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2». «Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока-2», – сказал министр.

Ранее издание Finanz.ru со ссылкой на датскую газету Handelsblatt сообщило, что швейцарская Nord Stream 2 AG (100-процентная дочка «Газпрома») отложила строительство последнего участка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании. Nord Stream 2 AG не планирует начинать работы 15 января, когда начинает действовать выданное властями Дании разрешение, сообщает Handelsblatt. По словам представителя Nord Stream 2 AG задержка вызвана необходимостью «проверить оборудование». «Мы, вероятно, не сможем уточнить, когда начнем укладывать трубы, до конца января или начала февраля», – завил он.