Рубль усилился по отношению к доллару и евро

Курс доллара США расчетами «завтра» в ходе торгов на Московской бирже потерял 2328 пунктов по сравнению с предыдущими торгами, составив 73,4797 руб. Уточняется, что 1 пункт соответствует 0,01 коп.

Временами курс опускался до отметки 73,22 руб., что стало минимальным показателем в ходе торгов, максимальной отметкой оказалась - 74,01 руб. К моменту, когда валюта достигла максимальных значений, было заключено 54814 сделок, а общий объем торгов составил 193060,02 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц.

По отношению у евро рубль также усилил рост на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара.

Курс евро расчетами «завтра» падал на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне падения на форексе европейская валюта уже потеряла в цене до минимума 17 декабря - 89 рублей.

Начиная с 8 января 2013 года, Московская биржа продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по Москве. При этом для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

