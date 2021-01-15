Гинцбург советует при высоком уровне антител к COVID не носить маски

Директора научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что людям, переболевшим коронавирусной инфекцией и имеющим высокий уровень антител к COVID, можно отказаться от ношения маски, сообщает агентство РИА «Новости». Отказ от средства защиты поможет поддерживать уровень антител на высоком уровне, добавляет ученый.

«Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», - рассказал Гинцбург.

Он добавил, что в небольших пропорциях коронавирус сейчас распространен в закрытых помещениях и за счет поступления вируса организм сможет поддерживать уровень антител на высокой планке.

«Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться»,- пояснил Гинцбург. При этом в организме сохраняются клетки памяти, которые при встрече со знакомым вирусом смогут восстановить нужный уровень антител, добавил Гинцбург. На вопрос, что можно ли не носить маски гражданам, которые сделали прививку от COVID, Гинцбург ответил, что «дал себе такую рекомендацию».

