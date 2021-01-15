Это будут первые выборы, в которых интернет будет значить так много

«Фонд дистанционной политики»

Политтехнологи, активно использующие в своей работе инструментарий интернета, выделены в особую группу в составе того привилегированного слоя специалистов этой профессии, с которым работают власти высшего уровня. Во вторник ими был проведен «учредительный конвент» ассоциации интернет-технологов.

Он прошел в подобающем месте — в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, действующей на базе АНО «Россия — страна возможностей» (созданном по инициативе президента Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Образование»). В марте прошлого года ее приезжали открывать первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко и подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

О том, что инициатива согласована с президентской администрацией, написал со ссылкой на собственные сведения «Коммерсантъ». Так Кремлю будет проще присмотреться к примерно сотне специалистов в этой сфере перед сентябрьскими выборами в Госдуму, пояснила газета.

Политтехнологии и интернет связаны в России давно, закоперщиком их смычки был, пожалуй, еще Фонд эффективной политики Глеба Павловского, но сказалась и специфика именно этого предвыборного года: организаторы конвента поясняют, что в условиях пандемии интернет-составляющая политических кампаний становится все более важной.

Так что год нового электорального цикла, который завершится 19 сентября выборами восьмой Государственной Думы Российской Федерации, политтехнологи начали сразу же после завершения новогодних каникул, чем опередили даже многих своих будущих заказчиков.

Некоторые старожилы этого цеха (например, Игорь Бунин, Евгений Малкин, Андрей Богданов) уже не первый год утверждают, что профессия отмирает, поскольку в стране исчезает реальная политическая конкуренция, и у политических «маркетологов» сужается поле применения компетенций, а сами они демпингуют в ущерб репутации.

Дополнительным вызовом для политтехнологов становится и неуклонное снижение интереса российского избирателя к политической жизни. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в середине декабря 2020 года, 63% респондентов сообщили, что ни одна из существующих партий не представляет для них интереса. Это неприятная тенденция для людей, чьим хлебом является политический пиар: продать ненужный большинству населения «товар» становится всё сложнее.

Впрочем, надежду на востребованность в 2021 году политтехнологам дает не только ожидание «госсзаказа» от АП, но и отмеченная в том же исследовании ВЦИОМ крайне высокая мобильность электората, вызванная тем, что за минувшие с прошлых выборов годы большинство партий растеряли свой ядерный электорат. Именно эти неопределившиеся избиратели и будут той целевой аудиторией, на которую могут рассчитывать политики, а значит, и специалисты, которые будут вести их выборные кампании.

Все зависит от эпидемической с ситуации, но не исключено, что массовые митинги, встречи с избирателями с пожиманием рук и подбрасыванием в воздух детей окажутся с ностальгией вспоминаемым вчерашним днем (и прямым нарушением режима социального дистанцирования). Так что, как бы в ассоциацию к интернет-технологам не пришлось записываться и всем остальным, в том числе самым именитым представителям цеха. Будем надеяться, что до такого не дойдет. Но и «учредители конвенции», знатоки дистанционных технологий, без работы уже не останутся. Что им всем предстоит?

Обучение на марше

Эксперт Российской ассоциации политических консультантов Николай Кремлев считает, что главная задача его коллег в предстоящие до Единого дня голосования месяцы — помочь кандидатам заинтересовать именно того избирателя, который сейчас, как показывают соцопросы, не видит близких себе политиков в предлагаемом «меню».

«Есть определенное заблуждение, что кандидатам от правящей партии услуги политтехнологов не особенно нужны, потому что эта партия может справиться своими силами. На самом деле избиратель возлагает именно на эту партию ответственность за все свои личные неурядицы — просто потому, что «Единая Россия» много лет у всех на виду. Убедить колеблющегося избирателя голосовать именно за кандидатов от правящей партии — профессионально более сложная, а потому и более интересная задача», — сказал он «Эксперту Online».

По данным Кремлева, гонорары от единороссов далеко не самые щедрые. Ряд оппозиционных партий готов раскошеливаться куда охотнее (при условии, что они в принципе пользуются такими услугами сторонних помощников, а не рассчитывают на «доморощенных» умельцев).

«Отказ от услуг политтехнологов часто связан не с “прижимистостью”, а с переоценкой партиями своей популярности у населения. Этим страдает, в первую очередь, “Яблоко”. Но из-за такой переоценки своего влияния у них и получаются те результаты, которыми трудно гордиться. А возьмите “Новых людей” или “Зеленую альтернативу” — с ними работали и работают очень хорошие профессионалы. И работают, не открою тайны, не просто за спасибо», — говорит эксперт.

Предстоящая предвыборная кампания будет в определенной степени зависеть от совершенно неполитического фактора, а именно — какими темпами пройдет массовая вакцинация населения. Потому что именно от этого будет зависеть соотношение онлайновой и оффлайновой активности политиков и политтехнологов, говорит Кремлев.

«Это не просто совпадение, что президент Владимир Путин на этой неделе распорядился приступить к общенациональной вакцинации. Есть совершенно четкое ощущение, что надо взять эпидемиологическую ситуацию под контроль за следующие восемь месяцев. Хотя Единый день голосования в 2020 году прошел в условиях начала второй волны коронавируса, и тогда традиционные политтехнологии применялись, как ни в чем ни бывало. То есть переход всё большей части политических кампаний онлайн вызван не только пандемией, но и общим ростом роли информационных технологий в нашей жизни, даже если бы не было эпидемиологических ограничений», — поясняет он.

Соответственно, многим политтехнологам и их заказчикам приходится на ходу обучаться, для продвижения среди какой аудитории лучше использовать Телеграм, YouTube, Twitter или TikTok. Но и в целом, без деления на демографически-социальные группы, избиратели доверяют тому, что они прочитали в интернете намного больше, чем если бы они то же самое услышали по телевизору. Сообщение в блоге за счет своей неформальности вызывает больший эмоциональный отклик у читателя, чем то же самое сообщение, переданное по официальным каналам, подчеркивает политконсультант.

Сделано политтехнологами

Даже телевидение — главный источник информации для большинства россиян (данные различных опросов дают схожую цифру в районе 70%) — всё сильнее теснят новые медиа, которые выигрывают у «старых» только им монопольно присущим свойством — интерактивностью. На это ранее указывал «Эксперту Online» профессор Государственного университета управления Александр Асеев, объясняя феноменальную популярность мэра Якутска (ушла в отставку 14 января). [Самый неординарный мэр России уходит в отставку (expert.ru) ] .

Он приводил Сардану Авксентьеву и ее Инстаграм как пример того, что политику завоевать популярность с помощью онлайновых технологий намного проще, чем используя традиционные каналы. В том числе и потому, что новые медиа ориентированы больше на молодую — то есть психологически самую внушаемую — аудиторию. А возможность моментальной обратной связи позволяет политику реагировать на запрос избирателя также «не отходя от кассы».

«Это перетекание политических кампаний в новые медиа, конечно, повышает конкуренцию внутри самого сообщества политтехнологов. Но она существовала всегда. И хорошие профессионалы всегда находили себе заказчиков, найдут они их и в этом году — ведь это не только выборы в Госдуму, это еще и выборы региональных и муниципальных уровней. Всем кандидатам надо будет работать со своей репутацией, а создать ее самому себе очень трудно, потому что хвалить человека в лоб, топорно — значит оказывать ему медвежью услугу», — говорит Кремлев.

В качестве примера грамотной работы с репутацией Кремлев приводит вышеупомянутый «якутский феномен». Он, по его словам, возник не в последнюю очередь благодаря высокопрофессиональной работе одного из его коллег, Сергея Сергеева (теперь, после отставки мэра Якутска , это можно более не скрывать).

«Если бы про Сардану Авксентьеву просто рассказывали, какая она хорошая, это не вызвало бы к ней такого доверия. Это достигалось путем тонких касаний, накопления у аудитории позитивной информации об этом человеке. Постепенно у людей складывалось ощущение, что это именно тот политик, который им нужен, и что это был именно их собственный выбор. Не хочу обижать провинцию, но самостоятельно бы там с этим вряд ли справились на столь же высоком профессиональном уровне. Сергеев никогда себя не выпячивал в качестве архитектора ее успеха, но он занимался проектом несколько лет», — раскрывает Кремлев «тайны» профессии.

Мчится всё быстрей

Политтехнолог, доцент МГУ Григорий Казанков, принимавший участие в конференции в подмосковном Сенеже, уверен в том, что «виртуализация» начинающейся предвыборной гонки не привнесет в ее результаты каких-то неожиданностей, которых было бы нельзя ожидать в случае, если бы кампания проходила по старинке. Разницу он видит в основном в темпах, какими она будет вестись.

«Кампания будет, это неоспоримо, другой. Но это не значит, что она будет для политтехнологов легче или сложнее. Она будет сложнее для тех кандидатов, которые не умеют общаться с людьми, будь то онлайн или в реале. Интернет неимоверно ускорил темп предвыборной кампании. Если в оффлайне какой-нибудь кандидат мог бы водить избирателей за нос вплоть до дня выборов, то пользователи Интернета научились очень быстро разоблачать любые фейки, сравнивая информацию из различных источников. Если какой-то кандидат попытается вешать им лапшу на уши, его выведут на чистую воду уже через несколько дней», — сказал он «Эксперту Online».

Казанков, тем не менее, настаивает на том, что какие бы новые инструменты не попадали в руки политтехнологов, сама по себе технология раскрутки политиков не претерпит принципиальных изменений — во всяком случае, в текущем году.

«Политик может проводить встречу с избирателями в городском парке, а может в онлайновом чате. И думать, что шансов привлечь больше внимания к себе с помощью громкоговорителей у него больше, чем таргетированной рекламой в поисковике — это ошибка. В обоих случаях на встречу придут только заинтересованные люди. Задача политтехнологов и там, и там — увеличить число этих заинтересованных людей, а делается это раздачей листовок в парке или рассылкой электронных сообщений, принципиального различия не составляет», — доказывает он.

По его прогнозу, нынешняя предвыборная кампания окажется водораздельной для всего политтехнологического сообщества. Те специалисты, которые сумеют переучиться на ходу на новые технологии, останутся на этом рынке, в то время как не вписавшиеся в скорость перемен рискуют остаться вне профессии.

Когда кандидата лучше не показывать людям

«Это первая в истории кампания по выборам в Госдуму, проходящая в некотором роде чрезвычайной обстановке. Обстоятельства препятствуют прямым контактам между кандидатами и избирателями, поэтому неимоверно возрастает роль «передаточного ремня» между ними — пиарщиков, имиджмейкеров. Им придется искать способы компенсировать вынужденное снижение эмоциональной составляющей предвыборной агитации — люди ведь в большинстве голосуют не за политическую программу, а за имидж кандидата или за партийный бренд», — сказал «Эксперту Online» доцент кафедры политических технологий Института государственного управления и права Марат Верниченко.

Какого-то общего рецепта, какие политические технологии будут более востребованы в условиях 2021 года, скорее всего, не существует. Вопреки высказанному выше мнению о том, что интернет выявляет все слабые места претендентов на выборные посты, Марат Верниченко считает, что для каких-то политических рекламщиков переход предвыборных мероприятий «на удаленку» может как раз оказаться полезным.

Как он поясняет, это касается тех политтехнологов, которые работают с кандидатами, которых лучше не показывать на публике вживую: «Иные самовыдвиженцы одной фразой, сказанной “от души”, могут поставить крест на всех усилиях своего предвыборного штаба».

«Предвыборная кампания этого года может дать примеры успехов и поражений, которые обычной логике не поддаются — потому что и обстоятельства, в которых она проходит, не вполне обычные. Здесь опасно проводить аналогии, например, с выборами 2016 года — можно запросто попасть пальцем в небо. Тогда было более-менее предсказуемо, что “красиво упакованный” кандидат скорее станет депутатом, чем его косноязычный конкурент. А когда кампания проводится в основном онлайн, поди разбери, кто выступает от имени кандидата — в самом деле он или его «суфлер»-имиджмейкер», — объясняет доцент.

Подобную ситуацию описал еще в 1990-е годы Виктор Пелевин в сатирическом «Поколении П», где вместо реальных политиков в предвыборных кампаниях конкурируют их созданные политтехнологами на компьютере двойники. И в том числе поэтому Верниченко не опасается за будущее профессии политтехнолога.

«Новая поросль политтехнологов чувствует себя в виртуальных предвыборных кампаниях как рыба в воде. Прошлогодние губернаторские и другие региональные выборы это показали, ведь они проходили уже в условиях пандемии. Так что с голоду эти люди не умрут. Пока в России существует конкуренция между элитами, а мы все-таки не Китай, деньги на их услуги всегда найдутся», — прогнозирует он.