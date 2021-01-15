Инвесторы вложат в проекты Москвы еще 2,8 млрд рублей

Два инвестора решили увеличить вложения в инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) на 2,8 млрд рублей. Теперь общий объем инвестиций в ИПП Москвы составит более 32 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В конце 2020 года было заключено дополнительное соглашение с инвестором об увеличении вложений – с 8 до 10 млрд рублей – в создание многофункционального комплекса «ГЭС-2» на Болотной набережной. Еще один инвестор вложит в строительство завода по производству штамповочных изделий из листовой стали в Бирюлево Западное 2 млрд рублей вместо планируемых 1,2 млрд рублей», - сказал заместитель мэра.

Новые инвестиции позволят установить в проекте комплекса «ГЭС-2» солнечные панели в кровле и создать мультимедийные комплексы на объекте. Дополнительные инвестиции для завода по производству штамповочных изделий необходимы для увеличения площади объекта.

Всего в Москве статус ИПП имеют 14 объектов. «В рамках заключенных в прошлом году инвестиционных приоритетных проектов в городе появятся два геронтологических центра, предприятие по выпуску ветеринарных препаратов, технопарк, а также будет реконструирован корпус одного из столичных заводов. Эти проекты принесут Москве более 1,5 тысяч рабочих мест, более 5 млрд рублей инвестиций, а планируемый объем льгот от города составит около 1,2 млрд рублей за 10 лет», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Статус ИПП присваивается компаниям, которые строят или модернизируют промышленные производства, создают промкомплексы, индустриальные парки и технопарки. Он дает право на существенные налоговые и неналоговые льготы: общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на четверть. Также уменьшается региональный налог на прибыль (12,5% вместо 17%), на 99% снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество, а арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% вместо 1,5% от кадастра.