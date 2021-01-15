Исчезновение тауэрского ворона угрожает Соединенному Королевству

К тревоге британцев за последствия брексита и пандемию добавились и страхи за единство Соединенного Королевства. Причем, речь идет не о сепаратистских настроениях в Шотландии, Северной Ирландии или Уэльсе, а о древнем пророчестве, касающемся количества воронов, которые проживают в лондонском Тауэре и считаются его защитниками.

Эти огромные черные, как смоль, птицы являются одной из главных туристических достопримечательностей стоящего на северном берегу Темзы Тауэра, который когда-то был замком и королевским дворцом, затем тюрьмой, а сейчас стал музеем, где хранятся, в частности, сокровища британской короны.

Туристы очень любят смотреть, как церемониальные стражники Тауэра, бифитеры, каждый день кормят птиц. С тауэрскими воронами связано пророчество, родившееся в XVII веке, во времена правления Карла II. Оно гласит: когда вороны покинут Тауэр, то замок падет, а вместе с ним рассыплется и все королевство.

О старинном пророчестве вспомнили сейчас, когда исчезла одна из птиц. Сначала думали, что королева тауэрской стаи — Мерлина просто улетела по своим делам, но сейчас сотрудники музея склоняются к мысли, что одна из хранительниц судеб королевства покинула его навечно и поставила будущее Великобритании в опасность. Кстати, сами бифитеры утверждают, что пророчество значительно моложе и появилось не в XVII, а в XIX веке, во время правления королевы Виктории.

Как бы то ни было, к пророчеству о падении королевства британцы, хотя и поклонники традиций, но не замеченные в особых пристрастиях к конспирологическим теориям, относятся серьезно. Здесь, конечно, сыграло свою роль то обстоятельство, что ЧП произошло не в самый удачный момент. Речь идет, конечно, о пандемии и о свершившемся накануне исчезновения Мерлины брексите, все последствия которого жителям королевства еще предстоит испытать.

Тревожные слухи поползли в декабре, когда Кристофер Скайф, главный хранитель воронов, заметил отсутствие Мерлины в стае, в которой, кроме нее, еще пять воронов: Юбилей, Харрис, Грипп, Роки, Эрин и Поппи. Сначала он не обратил на ее исчезновение особого внимания, потому что она славится независимым характером и уже неоднократно покидала замок по своим делам. Однако сейчас «самоволка» явно затянулась, и Скайф боится, что с вороном произошла беда.

В среду администрация Тауэра сделала официальное заявление, в котором говорится, что длительное отсутствие Мерлины скорее всего означает ее смерть.

Мерлину, конечно, жалко, но, может быть, опасения британцев напрасны. Да, по королевскому указу Тауэр должны охранять шесть воронов и многие верят, что Британии угрожает беда, если их меньше шести. Однако предусмотрительный Скайф на такой случай держит в Тауэре, так сказать, запасного ворона. Так что формально численность пернатых защитников Тауэра и Соединенного Королевства не опустилась ниже необходимых шести.

Кстати, пандемия, может быть, виновата и в кончине Мерлины. Дело в том, что из-за коронавируса количество туристов в Тауэре, достигавшее до прихода пандемии трех миллионов человек в год, резко снизилось. Птицы, утверждают специалисты, нуждаются во внимании людей. Они заскучали и начали нервничать, а ведь туристы не только тешили их самолюбие, но еще и подкармливали. Конечно, вряд ли официальное довольствие столь важных для судеб страны воронов было скудным, но привычка есть привычка. Так что не исключено, что Мерлина, затосковавшая по людям, отправилась куда-то на поиски благодарных зрителей.