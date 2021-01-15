Как выбрать пылесос для дома

Основные виды пылесосов

Они бывают:

для сухой уборки;

роботами-пылесосами;

моющие;

вертикальные.

Ещё можно выбрать такой агрегат с пластиковым контейнером, с мешком для сбора пыли.

При выборе пылесоса важно обращать внимание на его мощность. Чем она больше, тем качественнее этот агрегат соберёт грязь и пыль. Вот какие лучшие модели рекомендуют профессионалы https://cenakachestvo.com/luchshie-pylesosy.html.

Контейнерные пылесосы

Данные агрегаты называют ещё циклонными. Они работают за счет разницы внутренних и внешних сторон создаваемого вихря, благодаря центробежной силе. Чтобы затем убрать пыль, пластиковый контейнер отстегивается от основания, вытряхивается. При этом важно содержать агрегат в чистоте. Фильтр вытряхивают, периодически стирают его и просушивают. Здесь можно порекомендовать модели: Bosch BGS 1U1805 и LG VK76A02NTL.

С мешком для сбора пыли

Такой контейнер бывает из бумаги или ткани. В процессе работы в него всасывается пыль, это устройство тоже вытряхивают.

С аквафильтром

Если нужен моющий пылесос, тогда подойдёт такой. Здесь имеется ёмкость, которую нужно наполнять водой. Через щётку внутрь всасывается пыль и грязь. Если нужно произвести более качественную уборку, тогда заранее в воду добавляется специальное моющее средство для таких агрегатов. После окончания уборки грязную воду выливают, резервуар, фильтр прочищают, моют, просушивают.

Роботы-пылесосы

Если хочется выполнять поменьше физической работы, тогда используют практически полностью автоматизированную систему. При этом лучше купить робот пылесос с турбощеткой, который качественно уберёт пыль даже с ковров с ворсовым покрытием.

Можно купить пылесос, который будет сам доезжать до зарядного устройства, присоединяться к блоку электропитания. Но емкость для сбора пыли в таких пылесосах не очень большая, поэтому за уборку её может понадобиться очистить два раза.

Ещё бывают моющие роботы пылесосы, которые уберут не только пыль, но и произведут влажную уборку.

Здесь можно порекомендовать такие моющие модели: iRobot Braava 390T, Philips FC8796 SmartPro Easy.

Вертикальный пылесос

Приобретая такое устройство, важно обращать внимание на его вес, чтобы было не тяжело использовать. Можно купить проводную или беспроводную модель. Вторая работает на заранее заряженном аккумуляторе, что удобно.

Bosch BCS61113, Philips FC6726 SpeedPro, REDMOND RV-UR358 одни из лучших по цене и качеству.

Выбирая пылесос, также нужно обращать внимание на размер помещения, которое будет убираться им. Исходя из этого, из количества жильцов, из наличия детей или животных можно будет подобрать наиболее оптимальную модель для конкретных условий.