Компания Pfizer сокращает поставки своей вакцины от COVID в Европу

Американская компания Pfizer объявила о временном сокращении поставок вакцины от коронавируса по всей Европе, сообщает институт общественного здравоохранения Норвегии. Приостановка поставок планируется со следующей недели.

Сокращение поставок вызвано процессом реструктуризации производства Pfizer и модернизации его производственных мощностей, рассказали в институте. После завершения данных этапов компания намерена нарастить выпуск препарата с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз. Сроки работ пока неизвестны.

Глава института Гейр Бухольм отметил, что в результате приостановок поставок Норвегия получит на 7,8 тыс. доз вакцины меньше — чуть больше 36 тыс. вместо почти 44 тыс..

21 декабря прошлого года регулятор Евросоюза разрешил применять на территории объединения вакцины от коронавируса, разработанные Pfizer и BioNTech.

Ранее в пресс-службе компании Pfizer сообщали, что в текущем году их вакцина будет поставляться только по уже заключенным государственным соглашениям, без которых поставка в Россию через частные клиники пока невозможна. На вопрос «Интерфакса» о возможности поставок вакцины через филиал Hadassah в «Сколково», представитель американской компании также дал отрицательный ответ.

