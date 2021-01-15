Минобороны начало вакцинировать от COVID членов семей военнослужащих

Более 100 тыс. российских военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавируса и в настоящее время прививки от COVID начали получать члены семей военных, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что вакцинация началась по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

«По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу оперативным штабом военного ведомства по борьбе с COVID-19 организована работа по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих», - сообщали в военном ведомстве.

В этих целях во всех видах российских Вооруженных сил производится дополнительный расчет вакцины «Спутник V» для членов семей военнослужащих. В министерстве сообщили, что вакцинация членов семей военнослужащих уже началась в тех гарнизонах, где «количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава».

По состоянию на 15 января 2021 года от коронавируса привились уже более 100 тыс. российских военнослужащих, добавили в министерстве. Также после завершения зимних каникул прививки от COVID получили профессора и преподаватели военных учебных заведений.

