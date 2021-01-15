Ozon планирует заняться экспресс-доставкой в регионах

Российский маркетплейс Ozon планирует запустить сервис по экспресс - доставке продуктов, электроники и товаров повседневного спроса за 1 час в регионах России, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Сервис Ozon Express был запущен в октябре 2019 года и изначально покрывал лишь два района Москвы, доставляя продукты питания, детские и зоотовары, лекарства, косметику, бытовую химию и прочее. В настоящее время, доставка за час доступна по всей Москве и в некоторых районах Московской области. Возможность появилась благодаря открытию восьми новых дарксторов компании.

В текущем году сервис планирует выйти в регионы с быстрой доставкой, первым городом будет Санкт-Петербург, сообщил представитель. Также быструю доставку планируется запустить в Казани, рассказал источник, знакомый с планами сервиса «Ведомостям». Другие планируемые регионы для выхода сервиса в компании не раскрывают.

В сентябре прошлого года Ozon объявил о экспресс-доставке гаджетов Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei, что позволило значительно увеличить обороты компании от продаж в предновогодний период. Уточняется, что в декабре прошлого года объем продаж вырос в 9 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а с учетом новых категорий и расширенного ассортимента в 16,5 раз.

Представитель компании уточнил, что 42% от общего оборота продаж в Ozon Express в декабре 2020 года пришлось на категории «Электроника» и «Смартфоны и планшеты».

