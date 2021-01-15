Пользователи мессенджеров срочно перетекли в Telegram

После того, как Twitter и Facebook заблокировали бывшего президента США Дональда Трампа, а консервативная социальная сеть Parler была отключена от Интернета, склонная к радикализму часть американских правых стала «бездомной» во всемирной паутине. Или нет?

Новый дом

Трампа и его сторонников приютил Telegram, возглавляемый Павлом Дуровым. Приложение известно тем, что дает возможность почти любым каналам и группам существовать на своих просторах. Именно за такую свободу и повышенную конфиденциальность Telegram полюбили не только у нас, но и за границей.

Даже блокировка мессенджера в 2018 году на территории РФ не смогла заставить пользователей отказаться от удобного приложения. Недавно Telegram преодолел отметку в 500 миллионов активных пользователей. По данным компании Sensor Tower, занимающейся аналитикой данных, приложение стало вторым по скачиваемости в США. 12 января Telegram заявил, что всего за 72 часа он привлек 25 миллионов новых пользователей. Неожиданный и несомненно приятный рост для компании, который почти полностью объясняется «наводнением» крайних правых.

Дуров назвал такой приток, возможно, самой массовой интернет-миграцией. Одновременно сошлись два фактора: блокировка Трампа и волна неприязни к мессенджеру WhatsApp. Многие отказываются от использования самого крупного сервиса обмена сообщениями — по состоянию на февраль 2020 года мессенджер насчитывал 2 миллиарда активных пользователей (почти половина всех людей, пользующихся Интернетом).

По понятным причинам, WhatsApp пока не готов сообщить, сколько пользователей они потеряли, но, судя по тому, что весь Интернет кишит статьями о том, как перенести все данные из WhatsApp в другую сеть — вопрос востребованный. На фоне массовой миграции пользователей, к Telegram также решили присоединиться лидеры Бразилии и Турции — они создали там официальные каналы на ряду с уже существующими аккаунтами представителей многих других стран.

Впечатляющие цифры

По данным Tgstat, веб-сайта, собирающего аналитику Telegram, каналы, ориентированные на Трампа, испытали беспрецедентный рост за последнюю неделю. Пять из десяти ведущих каналов по количеству новых пользователей, публиковали контент, продвигающий бывшего президента. Самый быстрорастущий канал Telegram Трампа в настоящее время имеет 540 000 подписчиков, из которых 370 000 присоединились с 6 января. По оценкам Tgstat, общий охват канала составляет 30 миллионов (общий охват определяется по количеству пользователей, которые видят хотя бы одну из публикаций).

Некоторые каналы, которые были наводнены новыми членами, выдают себя за официальных представителей Трампа или даже за него самого, пытаясь заманить к себе незнающих людей. Хотя бывший президент не подтверждал, что него есть какой-либо официальный источник в Telegram — пока что мессенджер стал убежищем только для его сторонников. Тем не менее, лидерам по подпискам на этой неделе стал обучающий канал от самого Telegram — видимо, двадцати миллионам новых пользователей потребовалось, в первую очередь, разобраться с интерфейсом, а потом уже выбирать себе подходящий канал про республиканского лидера.

«Люди, которые были на Parler и других подобных сайтах, нашли свою альтернативу. Вероятнее всего приток новых пользователей только начинается», — считает Александра Урман, научный сотрудник Института коммуникаций и медиа исследований Бернского университета и Группы социальных вычислений Цюрихского университета. О своих взглядах молодой ученый рассказала британской версии WIRED. Урман более двух лет следит за ростом политических каналов и групп (до 200000 участников) в Telegram. Она придерживается мнения, что взрыв популярности Telegram произошел даже не из-за блокировки Twitter и Facebook, а из-за блоктровки Parler, который всегда был запасным выходом для ультраправых.

Наряду с увеличением числа каналов, ориентированных на Трампа, Урман обнаружила, что количество ежедневных просмотров всех сообщений на канале, который ассоциируют с ультраправой группой The Proud Boys («Гордые парни»), выросло втрое с начала января — сразу после закрытия Parler. Точно так же, объяснила Урман, количество сообщений, ежедневно публикуемых в одном из крупнейших англоязычных групповых чатов QAnon, выросло с чуть более 1 тысячи в начале января до более 6 тысяч к 12 января. Эта тенденция согласуется с предыдущим исследованием Урман в области деплатформинга и цифровых технологий: аналогичные репрессии в социальных сетях в отношении ультраправых в 2019 году, привели к росту числа участников Telegram.

Помимо этого, ссылки на республиканские каналы в Telegram распространяются по всему Интернету. Данные CrowdTangle, инструмента аналитики, принадлежащего Facebook, показывают, что сообщения Facebook на страницах и в общедоступных группах, содержащие ссылки на пять основных каналов Telegram, поддерживающих Трампа, за последние семь дней собрали более 9000 взаимодействий (реакции, репосты и комментарии) — рост с 48 взаимодействий 8 января до почти 5 000 через день. Ссылки на ультраправые группы и каналы трампистов также публиковались на reddit, 4Chan и

TheDonald.win в дни до и после блокировки их лидера Трампа. Кэшированные данные поиска показывают, что профили Parler делились как минимум 200 ссылками на группы Telegram, иногда сопровождаемые зловещими сообщениями о надвигающейся кончине платформы.

Ситуация под контролем

Прямо сейчас большинство общественных каналов и групп, за которыми следила Урман, похоже, в основном посвящены тому, чтобы делиться заявлениями Трампа и обдумывать факты последних нескольких дней, а не планировать будущие беспорядки. Это может показаться одновременно обнадеживающим и пугающим. В то время как многие бывшие члены Parler размещали на платформе компрометирующие фотографии и посты, будет логичнее предположить, что реальные действия будут обсуждаться в закрытых группах, а не на открытых платформах — Telegram, опять же, может предложить оба варианта.

Воодушевленным крайним американским правым скорее всего понадобится немало времени, чтобы восстановиться в сети как цельное сообщество, а не разрозненные группки с разных каналов. Урман говорит, что один из самых активных групповых чатов, связанных с Proud Boys, вырос с 4800 участников по состоянию на 10 января до почти 16000, что привело к немедленному хаосу. «Десять тысяч новых человек, присоединившихся к чату сразу, сильно запутали его. Новички совсем не знали, как пользоваться приложением, не знали, как регулировать настройки безопасности и так далее», — говорит она. Но хаос длился недолго. Некоторые новые пользователи уже начали объединяться в более мелкие отколовшиеся группы.

Сам Telegram осведомлен о таких группах и внимательно отслеживает все публикации: «Наши условия пользовательского соглашения запрещают публичные призывы к насилию. Мы активно отслеживаем ситуацию и принимаем меры. За последние 24 часа мы заблокировали десятки общедоступных каналов, содержащих призывы к насилию», — сообщила пресс-служба мессенджера Telegram.

Несмотря на конкуренцию между несколькими платформами, обслуживающими тех, кому потребовалась полная свобода слова (в частности, Gab, которая вчера заявила, что приняла 700 000 новых участников) Telegram, скорее всего, всегда будет лидировать. Его дизайн, конфиденциальность и анонимность, а также настойчивое стремление компании к борьбе с цензурой делают его идеальным инструментом для групп, которые хотят организоваться вдали от посторонних глаз. «Вы можете осуществлять координацию в групповых чатах, а также мобилизовать своих сторонников по каналам», — говорит Урман.

Вот почему Telegram также сыграл важную роль в мобилизации протестных движений в таких местах, как Гонконг и Беларусь. В последнем случае Telegram удалось оставаться в сети и выступать в качестве канала связи для белорусских продемократических протестующих на фоне отключения Интернета по всей стране.

Последние события могут оказаться неоднозначным благом для Telegram, который собирается привлечь десятки миллионов участников, но также рискует стать все более связанными с политической периферией. А со временем становиться все более и более радикальной платформой.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Германии, Швейцарии, Великобритании и США и опубликованное на академической платформе arXiv, показало, что запрет радикальных и экстремистских сообществ часто приводит к тому, что они находят новые способы найти друг друга на других платформах и, потенциально, стать более опасными. В данном случае, Telegram совсем неплохой вариант. Для них на такой конфиденциальной платформе одни преимущества, но при этом руководство мессенджера уверяет, что пристально следит за ситуацией, блокируя любые призывы к насилию. Telegram — выход для всех, так как позволяет сохранить свободу мнений и свободу объединений, но и контролировать ситуацию сверху.