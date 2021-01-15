Роспотребнадзор: иммунитет от коронавируса сохраняется 3-5 месяцев

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора с заявил, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев, сообщает ТАСС.

«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», – сказал Акимкин.