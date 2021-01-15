Россия выходит из договора по открытому небу

Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», - говорится в заявлении российского МИД.

В документе подтверждается, что после того, как США вышли 22 ноября прошлого года из Договора, был нанесен серьезный ущерб его действию, и подорвана роль договора, как инструмента укрепления доверия и безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что Москва выступила с конкретными предложениями, которые соответствуют фундаментальным положениям Договора, по продлению действия соглашения в новых условиях, однако, не получила поддержки со стороны союзников США.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о якобы имевших место многочисленных нарушениях со стороны России в части ДОН, поэтому Вашингтон принял решение выйти из Договора.

