Рубль и инфляция в России и в странах-партнерах

Рубль пережил неэффективность

Банк России опубликовал предварительную статистику, согласно которой реальный эффективный курс рубля упал по итогам 2020 года в целом на 14% в годовом сопоставлении. По отношению к доллару показатель снизился на 12,1%, к евро — на 18,1%. Статистика вышла достаточно ожидаемой.

Она же подтвердила и постепенное восстановление интереса к рублю: конец года для него ознаменовался восстановлением. Так, реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России в декабре 2020 года вырос на 3% по отношению к ноябрю. При этом номинальный курс рубля к инвалютам в декабре вырос на 2%: к доллару — на 4%, к евро — на 1,1%.

Таким образом, рубль продолжил восстановительную тенденцию, начавшуюся еще в ноябре 2020-го, когда его реальный его курс к доллару вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, а к евро — на 0,8%. Номинальный курс рубля к доллару вырос в ноябре на 0,7%, к евро - на 0,2%.

По определению реальный эффективный курс рубля, как и любой другой валюты, зависит прежде всего от дифференциала темпов инфляции в России и в странах — основных внешнеторговых партнерах, напоминает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. По данным за 2020 год, 87% от всего российского внешнеторгового оборота пришлось на дальнее зарубежье: 38,8% на Евросоюз, 34,1% на страны АТЭС (Китай 18%, Республика Корея 3,4%, США 4,3%, Япония 2,9%), то есть на наиболее развитые с экономической точки зрения страны.

И как указывает аналитик, в начале 2020 года ситуация с уровнем инфляции в российской экономике и у крупнейших торговых партнеров России была абсолютно полярной. В Евросоюзе индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе-феврале составлял 1,4% г/г, в Китае 5,4% г/г, в США 2,5% г/г, что для этих стран считается близким к максимальным значениям. В России же, напротив, в этом время фиксировался исторический минимум ИПЦ в 2,3-2,4% г/г.

Но уже к концу года из-за пандемии и вызванных ей «остановках» в экономической жизни, ситуация с инфляцией в странах поменялась на прямо противоположную. В России ИПЦ к декабрю разогнался до 4,4% г/г, а Евросоюзе, Китае и США он упал к минимальным значениям: -0,3%, -0,5% и 1,2% соответственно. Собственно, заключает эксперт, отсюда и падение реального эффективного курса рубля в январе-декабре 2020 года на 14%. Могло бы быть и больше, если бы не оперативные действия монетарных и фискальных властей России и других стран.

Что касается декабрьского укрепления эффективного курса рубля на 2%, то и здесь все объясняется динамикой инфляции, добавляет Александр Розман. В России она так и осталась на уровне 4,4% г/г и только после этого, по данным на январь, выросла до 4,9% г/г. А в Китае, США и ряде других стран инфляция выросла и продолжает увеличиваться.

Что будет дальше, сказать пока сложно, потому что инфляция — один из самых неуловимых параметров в современной экономике. Судя по тому, что происходит на текущий момент, при условии, что не произойдет новых экономических шоков, уровень инфляции в странах с развитой экономикой, благодаря мощным программам экономической поддержки, продолжит постепенно расти, а в России, напротив, снижаться. Это, считает Розман, может привести к росту эффективного курса рубля в 2021 году.

При каких условиях рубль начнет укрепляться

В самом деле, совсем «никудышней валютой» рубль все-таки называть не стоит, говорит главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Хуже с национальными валютами дела обстоят в Аргентине, Бразилии, Турции. Наверняка есть еще масса африканских стран, где национальные валюты упали сильнее, чем рубль. Слабость рубля является отражением слабости отечественной экономики. Мы по-прежнему, за редким исключением, не продаем во внешний мир ничего кроме сырьевых ресурсов. При этом социальные обязательства государства не соответствуют росту темпов экономики. Получается «дыра», которую заполнить, кроме как новой эмиссией, нечем.

Соответственно, полагает аналитик, рубль будет укрепляться при двух вариантах: либо — увеличении цен на сырье, что касается нефти, то это выше 70 долларов за баррель, либо когда у нас появится экономика, способная производить востребованные на мировом рынке товары. В ближайшие дни, ожидает Антонов, рубль будет продолжать получать поддержку от увеличения продажи валюты экспортерами. Сейчас у них накопились средства, которые они не продавали в период длинных новогодних каникул. А со следующей недели наступает налоговый период, и крупным экспортерам понадобятся рубли для расчетов с бюджетом. Поэтому до конца месяца рубль вряд ли станет дешевле 76 руб. за доллар. Здесь, кстати, проходит сильное техническое сопротивление по паре доллар-рубль.

Традиционно в первые месяцы года у России сильный платежный баланс. Прежде всего это связано с увеличением продаж газа и ростом цен на него. В этом году зима холодная не только в Европе, но и в Азии, поэтому газ сильно подорожал, спрос на него большой, и это приведет к увеличению притока валюты в страну. Это будет сдерживать девальвацию рубля, уверен эксперт. Однако впереди у нас практически неизбежные санкции со стороны США, считает он. Трудно пока сказать, в чем они будут выражаться, но вряд ли Джо Байден откажется от своих предвыборных обещаний надавить на Россию.

Летом можно ждать оттока капитала из страны в преддверии думских выборов. Часть средств вернется обратно в сентябре, в случае, если политические события в стране не будут развиваться по «белорусскому сценарию». В целом же, заключает Алексей Антонов, если в конце года за доллар будут давать более 90 рублей, это не должно вызывать удивления.