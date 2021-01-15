Рубль прекратил укрепление

Пятничные торги рубль начал с отметок 73,45 рубля за доллар и 89,2 рубля за евро, и к 17:00 по Москве, уступил американской валюте, откатившись до отметки 73,54 рубля, но выиграл против европейской, добравшись до 89,16рубля.

Фоном движения выступила динамика доллара. Индекс DXY с 90,27 пункта за тот же период откатился до 90,24 пункта. Снижение рубля связано с общим негативным фоном на рынке, со сменой которого котировки вновь развернутся.

«Развивающиеся валюты в пятницу демонстрируют нисходящую динамику, но в начале наших торгов стали корректировать потери, некоторые вышли в небольшой плюс, чему способствовал откат доллара после обновления очередной дневной вершины. Однако затем он ускорил рост, существенно увеличив потери развивающихся валют», –комментирует обстановку на EM аналитик БКС Дмитрий Бабин.

В сложившихся условиях на краткосрочном горизонте рубль будет двигаться в коридоре 73,2-73,9 рубля против доллара и 88,9-89,8 рубля против евро.