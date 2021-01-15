СМИ: правительство Нидерландов уйдет в отставку

Правительство Нидерландов уйдет в отставку из-за скандала, связанного с выплатой детских пособий, сообщает Euronews со ссылкой на местные СМИ.

В декабре 2020 года нидерландские налоговые органы по ошибке обвинили свыше 9 тысяч семей в мошенничестве с целью получения дестких пособий. Впоследствии выяснилось, что речь шла не о мошенничестве, а о предоставлении неправильно заполненных справок. Однако налоговики обязали некоторые семьи вернуть в казну полученные пособия начиная с 2012 года.

После этого двадцать семей подали в суд на национальное правительство, обвинив его в халатности, а конкретных госслужащих, депутатов и судей в нежелании прийти на помощь оказавшимся в трудном положении соотечественникам.

Несмотря на то, что кабинет министров принес официальные извинения и распорядился выделить потерпевшим более 500 млн евро (каждая семья получила до 30 тысяч евро), скандал замять не удалось. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призывал не дестабилизировать ситуацию в стране на фоне пандемии коронавируса. По информации местных СМИ он в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.