Суточный прирост больных COVID в России составил 24,7 тыс.

В России суточный прирост больных коронавирусной инфекцией нового типа составил 24 715 человек, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено почти 3,5 млн случаев заражения, число летальных исходов достигло за последние 24 часа 555, всего от инфекции скончались 64 тыс. россиян. Успешно перебороли заболевание и выписаны около 2,9 млн пациентов, из них 27 636 человек за последние сутки. 14 января оперштаб сообщал о 24 763 новых случаях заражения за сутки.

На первом месте в топ-5 регионов РФ с наибольшим распространением коронавируса находится Москва, где за сутки выявили 5534 случая заражения. За весь период в городе зарегистрировали почти 883 тыс. ковид-больных, более 141 тыс. человек продолжают оставаться под присмотром медиков. Поправились 729 тыс. москвичей, более 12 тыс. — погибли.

В тройку российского антирейтинга вошли Санкт-Петербург (+3094) и Московская область (+1361). В пятерке - Нижегородская область (+483) и Ростовская область (+398).

В мировом антирейтинге Россия продолжает оставаться на четвертом месте после США (23,3 млн случаев), Индии (10,5 млн случаев) и Бразилии (8,3 млн). Университет Джонса Хопкинса сообщает, что всего в мире зарегистрировано более 93,1 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него.

