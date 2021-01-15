Трамп пообещал и далее бороться за мир во всем мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американской армии в Афганистане находятся на минимальном уровне за 19 лет. Кроме тог, существенно уменьшены контингенты в Ираке и Сирии.

«Я всегда буду стремиться останавливать бесконечные войны», – говорится в обращении, размещенном на сайте Белого дома.

При этом Трамп поставил себе в заслугу модернизацию армии США, на которую было выделено 2,5 трлн долларов за время его президентства.

Дональд Трамп стал одним из немногих президентов США, которые не развязали ни одной войны за время пребывания у власти.