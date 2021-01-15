У США возникли проблемы со сбытом сжиженного газа в Европу

Американские компании, специализирующиеся на производстве сжиженного газа (СПГ), столкнулись с новыми преградами на пути к его продаже в Старый Свет. На этот раз Россия с газопроводом «Северный поток — 2» ни при чем. Покупать американский газ отказывается сам Брюссель.

31 декабря 2020 года истек срок действия соглашения, подписанного в 2017 году американской газовой компанией NextDecade Corp. и ирландской компанией Port of Cork, оператором одного из главных портов Ирландии — Корка. Об отказе от строительства в Корке газового терминала сообщил ирландским законодателям глава Министерства окружающей среды, климата и коммуникаций страны Имон Райан.

Решение администрации порта Корк не продлевать соглашение оказалось для американской стороны очень неприятным сюрпризом.

«Ввиду усиливающейся неопределенности в политике Ирландии по импорту сжиженного газа, — говорится в ее официальном заявлении, —NextDecade решила заморозить проект Inisfree FSRU в порту Корка».

Несмотря на то, что природный газ считается самым чистым среди ископаемых видов топлива, при его сжигании в атмосферу планеты все же попадают парниковые газы и, в первую очередь, метан. Большие утечки метана происходят и при добыче газа.

Это второй «прокол» NextDecade в Европе. Французская компания Engie SA в ноябре прошлого года отказалась покупать СПГ у американской компании под сильным давлением защитников окружающей среды, которые указывали на высокую опасность загрязнения окружающей среды.

Между тем, как и планировалось, NextDecade собирается отгружать LNG, произведенный в Техасе. Компания уделяет много сил и средств развитию техасского терминала Рио-Гранде.

Что касается терминала в Корке, то это уже второй газовый проект в Ирландии, от которого отказывается Дублин, стремящийся к переходу на «чистую» энергетику. Ирландское коалиционное правительство, в которое входят 12 представителей партии Зеленых, в июне исключил проект строительства терминала в Шэнноне из списка проектов, претендующих на получение помощи от Евросоюза.

Американские производители сжиженного газа уже считают главной угрозой для себя не столько российский газ, сколько стремление Европы построить в течение трех следующих десятилетий свободную от углерода экономику.

«Замораживание проекта в Корке, — подчеркнул исполнительный директор компании Мэтт Шацман, — не повлияет на способность NextDecade найти остающиеся средства для финансирования строительства терминала в Рио-Гранде».

Американская компания сейчас энергично ищет покупателей не только в Европе, но и на других континентах. По словам Шацмана, NextDecade планирует принять окончательное решение по инвестициям в этом году.