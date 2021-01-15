В ЕК признали введение сертификатов вакцинации в ЕС «хорошей и естественной мерой»

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что введение сертификатов вакцинации в Евросоюзе может стать хорошей и естественной мерой. Она уточнила, что вопрос о дополнительных правах, которые будет предоставлять данный документ, еще будет обсуждаться на уровне Евросоюза.

Спинант также считает, что перед утверждением сертификата, следует внимательно изучить и оценить его влияние на свободу перемещения.

«С медицинской точки зрения паспорта или сертификаты вакцинации - это нормальная и естественная мера. Однако вопрос о дополнительных правах, которые будет давать такой документ, требует уточнения, и он будет обсуждаться на уровне Евросоюза», - заявила представитель ЕК в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что всего в мире зарегистрировано более 93,1 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. В мировом топ-5 по заболеваемости COVID страны ЕС не представлены. Россия продолжает оставаться на четвертом месте после США (23,3 млн случаев), Индии (10,5 млн случаев) и Бразилии (8,3 млн).

