В Карабахе началась вакцинация от COVID российских миротворцев

В Нагорном Карабахе началась добровольная вакцинация от COVID российских миротворцев, находящихся в регионе, передает агентство «РИА Новости», ссылаясь на начальника медицинской службы миротворческого контингента в регионе Олега Богаева.

«Сегодня начался первый этап вакцинации личного состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе от новой коронавирусной инфекции COVID-19», – рассказал медик.

Он уточнил, что в Карабах уже доставлено 2000 доз вакцины, полностью привить личный состав планируется до конца января.

Ранее сообщалось о начале вакцинации от коронавируса членов семей российских военнослужащих. До этого более 100 тыс. российских военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от COVID. Уточняется, что вакцинация началась по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение, которое означало окончание войны в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября 2020 г. войне. Также была достигнута договоренность между Баку и Ереваном по обмену пленными и телами погибших, который начался 14 декабря.

