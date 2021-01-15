В МИД РФ оценили будущее отношений с США

Кремль сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией американского президента Дональда Трампа, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге. Она считает, что при этом риски дальнейшей деградации отношений сохраняются, и в этом вопросе МИД РФ согласен с высказыванием госсекретаря США Помпео.

«Мы согласны с господином Помпео что нормализации диалога с Соединенными Штатами Америки за последние четыре года так и не произошло», - заявила Захарова. Она считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали заложником межпартийной внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Ряд антироссийских твитов, которые были опубликованы на странице госсекретаря США в последнее время, свидетельствуют о намерениях уходящей администрации «подсветить» свои успехи на фоне разрушения двусторонних отношений, добавила Захарова.

«Приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине», - резюмировала представитель МИД. Она напомнил, что с американской стороны блокировались «любые позитивные сдвиги в российско-американском сотрудничестве».

13 января за импичмент Трампа было отдано рекордное за всю историю США количество голосов палаты представителей. Трамп стал первым американским президентом, которого дважды попытались подвергнуть процедуре импичмента. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в Сенате, который вернется к работе 19 января, тогда как срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января.

