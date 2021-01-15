В мире от COVID-19 скончалось 2 млн человек

По подсчетам университета Джонса Хопкинса число скончавшихся в мире от COVID-19 составило 2 002 468 человек.

На первом места по количеству умерших идут США – 390 195 человек, на втором Бразилия – 207 095 человек, а на третьем Индия 151 918 человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 93 418 283 человека.

На первом места по количеству умерших также идут США – 23 395 418 человек, на втором Индия – 10 527 683 человека, а на третьем Бразилия 8 324 294 человека.