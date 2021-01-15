В России могут запретить покупки банков государством

Минэкономразвития направило на рассмотрение правительства законопроект, в котором предлагается ограничить возможность государства покупать акции или доли организаций финансового сектора, пишет РБК, ссылаясь на документ, подлинность которого подтвердил источник, близкий к правительству.

Отправку документа в правительство подтвердил и представитель министерства. В кабмине сообщили, что законопроект в данный момент находится на стадии рассмотрения и проработки. В пресс-службе Минфина рассказали, что документ поступил на рассмотрение в министерство в 2019 г. и был согласован.

В законопроекте предлагается запретить России и ее субъектам, Центробанку и компаниям или банкам с госучастием покупать банки. Уточняется, что в случае нарушения запрета, сделка по покупке акций будет признана ничтожной по решению суда. В документе указаны исключения, когда покупатель с госучастием может приобрести акции банка.

Необходимость введения запрета была вызвана ситуацией в финансовом секторе, говорится в пояснительной записке. Уточняется, что в 2018 г. доля государства на банковском рынке достигла 70%.

