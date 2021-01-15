Выбор агентства элитной недвижимости

Обратив внимание на современное агентство элитной недвижимости https://webstercompany.ru/, клиенты получат новые услуги. Агентство сформировано на основе лучших практик международного и российского рынка.

Особенности элитных агентств

Агентства элитной недвижимости - это узкоспециализированные компании, их клиентами являются люди с высоким уровнем дохода. Сделок, как правило, в данном сегменте совершается не так много. Даже несмотря на высокобюджетность договоров, элитные агентства недвижимости не могут сравниться с оборотами сетевых агентств. Но, им есть чем гордиться и что показать клиентам.

Главные моменты

Выбирая из достойных достойнейшего, нужно разобраться в следующих вопросах:

финансовые показатели - сфера недвижимости в нашей стране не до конца развита. Не все сделки отражаются в отчетных документах в полном объеме. Причем это не общепринятая практика, а особенности российского бизнеса на рынке. Поэтому этот показатель не может быть ориентиром;

рейтинги и титулы компании - также не показатель, на который следует ориентироваться. Не всегда рейтинги могут быть объективными. Даже если компания ставит перед собой цели участвовать в подобных “соревнованиях”, то она должна быть готова к затратности мероприятий;

отзывы и рекомендации - это наиболее честный критерий. Неплохо, когда агентство рекомендует кто-то из знакомых. Можно найти отзывы в интернете, но и там нужно быть осторожным;

возраст компании - многие клиенты ориентируются на этот показатель. Конечно, когда компания работает на рынке долгое время, это хорошо. Но, зачастую бывает, что более молодые компании показывают лучшие результаты. Поэтому важно учитывать другой показатель;

история собственников, управляющих - как давно они работают в этой сфере, где начинали делать карьеру, личные успехи.

Разобравшись с основными вопросами, можно затем сравнивать количество сделок у агентств одного сегмента. Но, особое внимание все же рекомендуется уделить истории руководства. Возможно, молодая компания была создана специалистом с большим опытом работы, прекрасно знающим рынок элитной недвижимости.