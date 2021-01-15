Владимир Ефимов: оборот торговли и услуг Москвы в декабре 2020 г. вырос на 15%

Общий оборот торговли и услуг в Москве за последний месяц 2020 года составил 1,246 трлн рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, декабрь 2020 года стал самым успешным месяцем для столичной торговли, сообщил *заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов*. Рост продолжается и в январе.

«Декабрь – традиционный период для оживления торговли: люди покупают подарки к новому году. В этом году покупательская активность была даже выше, чем годом ранее. Максимальный прирост по сравнению с декабрем 2019 года зафиксирован в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 26,2%», - пояснил вице-мэр.

Тенденция к росту торгового оборота продолжается и в новом году. Среднесуточный оборот предприятий розничной торговли за неделю 4-10 января 2021 года вырос на 10,5% к аналогичной неделе прошлого года, отметил *министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов*. Рост оборотов обусловлен успешной адаптацией предприятий торговли к сложившейся эпидемиологической ситуации: снижение посещаемости торговых центров на 36,2% компенсируется ростом мелкооптовой торговли, в том числе онлайн-торговли на 67,1%», - добавил он.

​Он также добавил, что в декабре 2020 года обороты предприятий мелкооптовой торговли, реализующих продукцию преимущественно через интернет-магазины, в Москве были выше декабря 2019 года на 57,1%.