FT: ЕС планирует лишить американский доллар мирового господства

Газета Financial Times заявила, что Европейский меры по снижению роли доллара на мировых рынках, сообщает РБК.

По информации издания, руководство ЕС планирует принять во вторник, 19 января, приять документ с мерами, которые призваны будут снизить влияние США на торговые отношения с их партнерами. В качестве примера приводятся американские санкции против Ирана, которые США возобновили после выхода из «ядерной сделки» с Тегераном.

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире – о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», – заявил изданию источник в Еврокомиссии.

Напомним, на 20 января в США запланировано проведение инаугурации избранного президента страны Джо Байдена.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и вернули в отношении страны санкционный режим. В ЕС пообещали не только не присоединяться к американским санкциям но и применить против них санкций «Блокирующий устав», который должен был компенсировать убытки европейским предпринимателям, желающим вести бизнес в Иране. Кроме того, Евросоюз анонсировал создание Инструмент поддержки торговых обменов (INSTEX) – финансового института, призванного позволить Ирану осуществлять внешние платежи.

1 июля 2019 года в ЕС заявили, что INSTEX готов к работе, но не будет обслуживать «нефтяные» сделки, а лишь «гуманитарные поставки», на которые не распространяются американские санкции, что сделало созданный механизм совершенно бессмысленным.