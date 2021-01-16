Инвестпортал Москвы признали лучшим IT-решением для развития экономики в России

Инвестиционный портал Москвы победил в конкурсе российских разработчиков «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее IT-решение для развития экономики». Церемония награждения состоялась онлайн в рамках Гайдаровского форума, который проходил в столице с 14 по 15 января.

За победу в номинации «Лучшее IT-решение для развития экономики» боролись пять онлайн-платформ. Эксперты отметили Инвестпортал как ресурс, позволяющий выстраивать экономические процессы и стимулировать экономический рост. По мнению жюри, портал помогает привлекать реальные инвестиции и предлагает разнообразные пути взаимодействия с участниками рынка.

Инвестпортал Москвы был запущен в 2014 году. Он содержит 30 цифровых сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность и реализацию инвестпроектов в столице. В конце 2020 года также было запущено приложение «Инвестиционный портал Москвы», оно доступно в App Store и Google Play.

Сайт investmoscow.ru стал одним из первых подобных ресурсов в стране и был своего рода экспериментом, рассказал «Эксперту» руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По словам главы департамента, спустя семь лет ресурс стал одним из самых популярных для бизнеса и ежедневно его посещают более 8 тыс. пользователей, при этом всего на портале зарегистрировано порядка 40 тысяч личных кабинетов инвесторов.

«Он позволяет выстраивать эффективные взаимоотношения с инвесторами. При этом портал идет в ногу со временем: мы постоянно внедряем новые инструменты, которые продиктованы цифровыми запросами бизнеса. К примеру, недавно у нас заработал сервис для подачи концессионной инициативы», - сказал он.

«Цифровые вершины» – конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. Проводится под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Всего было представлено 8 номинаций. Среди них «Лучшее решение для организации удалённой работы», «Лучшее решение для дистанционного обучения», «Лучшее решение для борьбы с COVID-19», «Лучшее решение с использованием искусственного интеллекта».