Под предлогом коронавируса в Минфинe предложили ввести цифровой налог

«Большие потрясения, войны приводили к появлению новых налогов. У нас сейчас идет война с коронавирусом, и весь мир к этому подходит, конечно, надо что-то делать с цифровыми услугами и цифровым налогом», — заявил в четверг в ходе дискуссии о налоговой политике на Гайдаровском форуме статс-секретарь, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

Так — заявлением о намерении ввести новый налог он отреагировал на слова главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, задавшего вопрос: нет ли ощущения, что без снижения налоговой нагрузки невозможно решать экономические проблемы и стимулировать экономическое развитие?

«На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки, а для серьезных стимулирующих мер нужно именно существенное снижение, такого потенциала у государства просто нет», — цитирует портал Finmarket ответ г-на Сазанова.

«Если остается триллион свободных денег, может быть, это и есть тот потенциал, чтобы снизить налоговую нагрузку в тех сферах, которые могли бы стать локомотивами роста?», — напомнил Андрей Макаров наличии неизрасходованных бюджетных остатков, уже не в первый раз перенесенных на следующий год.

Замминистра ответил, что налоговую нагрузку «нельзя снизить на год или на два, это должна быть системная долгосрочная мера», подкрепленная долгосрочными источниками средств, а такого источника не наблюдается. Все же, по его мнению, «если в моменте появляются какие-то излишки, конечно, их надо направлять на развитие экономики».

Еще один, предложенный им способ поддержать экономику: провести ревизию инвестиционных налоговых льгот, строже добиваясь от налогоплательщиков соблюдения обязательств в их рамках, или отменяя им «неэффективные льготы» и перенаправляя «ресурсы в те отрасли экономики, которые больше в этом нуждаются».

Следующим пунктом предложений и стало введение «цифрового налога» со ссылкой на присутствующего в зале руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова: по мнению его визави из Минфина, ФНС стала флагманом цифровизации в своей сфере, но теперь и сама цифровизация может стать поводом для введения нового налога.

Предполагать возможность сокращения налогов в России сейчас действительно не приходится, признает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Доходы казны резко сократились в 2021 году из-за снижения цен и объемов экспорта энергоносителей, падения экономики и налоговых поступлений. Бюджет стал дефицитным, его расходы больше, чем доходы. Наиболее простой путь его наполнения — увеличение налогов. В таких условиях сокращать их как для юридических, так и для физических лиц правительство не считает возможным. Хотя для стимулирования выхода из кризиса, повышения платежеспособного спроса населения и возможностей реализации предприятий есть смысл именно в снижении налоговой нагрузки, отмечает он.

Это подняло бы со временем саму налоговую базу, то есть объем продаж у бизнеса и доходов у населения, что увеличило бы сумму налоговых поступлений при сохранении их ставок, полагает аналитик. Временно выпадающие доходы государства могли бы компенсироваться перераспределением расходов. В их структуре, например, явно завышены траты на административно-управленческий и правоохранительный сектор.

Кроме того, именно на такой случай кризисных ситуаций создан резерв – Фонд национального благосостояния (ФНБ), который только вырос за время пандемии из-за роста курса валют к рублю. Выплаты из него для поддержки людей, предприятий помогли бы не только стабилизировать ситуацию в экономике, но и пополнить бюджет – как альтернатива роста налогов. Однако такие мероприятия не предусмотрены, поскольку не являются приоритетными целями, подчеркивает Марк Гойхман. Кстати, напоминает он, введение «цифрового налога» Минфин предложил еще в октябре 2019 года.

Цифровой налог уже реализован в России относительно иностранных участников рынка, отмечает основатель TalkBank Михаил Попов. Так, когда зарубежные компании, которые предоставляют цифровые услуги, продают ПО, то к своим услугам дополнительно добавляют НДС, от которого свободны российские IT-разработки. А поскольку продуктами иностранных компаний пользуются практически все, потребители косвенно оплачивают их налоговые затраты.

Но это попытка идти дальше, говорит он о прозвучавшей на форуме инициативе — облагать такие услуги уже непосредственно в своей стране. Скорее всего, предполагает банкир, это будет НДС, или форма акциза.

Налицо попытка закрыть проблемы в бюджете и проблемных отраслях за счет доходов с других отраслей, которые лучше справляются с ситуацией, считает Михаил Попов. Он подчеркивает, что российские компании цифровой экономики не получили за период пандемии сверхприбылей, которыми можно было бы оправдать налогообложение этой отрасли в пользу других, особо пострадавших секторов. На самом деле, это опасное решение, говорит эксперт.

Это индустрия, которая у нас является одной из наиболее конкурентоспособных и мировом рынке, и на отечественном рынке, отмечает эксперт: «как мы видим, люди выбирают зачастую отечественных поставщиков, тот же "Яндекс" доминирует на российском рынке, не пуская иностранных игроков, чего практически не видно на других европейских рынках, где американские компании доминируют в предоставлении сервисов».

Теперь мы, продолжает Попов, можем столкнуться с ситуацией торможения нашего рынка, снижения его конкурентоспособности и привлекательности. Также нужно учитывать, что IT сейчас проникает во все сферы, информационные услуги имеют высокую степень вложенности и сложности. Сейчас без цифровых услуг, на самом деле, не осуществляется ни одной услуги, не производится ни одного продукта или товара. Все они резко, некоторые многократно, увеличат свою стоимость для конечных потребителей, для граждан, что естественно ударит по их кошельку.

Он также видит потенциальную опасность произвола фискальных властей, потому что оценка цифровых услуг достаточно сложна. «Сейчас ко многим услугам, которые оказываются бесплатно, можно начать “привязываться” на тему того, что на самом деле там есть стоимость, значит на нее нужно начитывать налог, и то, что мы привыкли использовать бесплатно, станет для нас платным. А если компания не сделает такую услугу платной, то она рискует стать нарушителем по неуплате такого налога», — предполагает Михаил Попов.

Эксперт весьма сомневается в уместности того, чтобы говорить о введении таких налогов, «особенно если мы говорим не о протекционистских мерах, которые распространяются только на иностранные компании, а о российском рынке и отечественных разработчиках и провайдерах информационных услуг».