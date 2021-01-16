Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами

С 27 января Россия с возобновит авиасообщение с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю.

В столицу Катара Доху будет совершаться три рейса в неделю из Москвы, а в Финляндию, Индию и Вьетнам – два раза в неделю. Еще, два рейса в неделю планируется по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.

Кроме того, до пяти пейсов в неделю увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Каиром.

В конце декабря 2020 года Россиия приостановила авиасообщение с Великобританией на неделю в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса, а затем продлила запрет на полеты до 1 февраля 2021 года. При этом существует возможность совершить полет из Великобритании в Россию, совершив пересадку в третьей стране.

Согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, потери авиаперевозчиков из-за карантинных ограничений в 2020 году превысят 84 млрд доллров.