Швейцарский страховщик прекратит сотрудничество с «Северным потоком – 2»

Агентство утверждает, что швейцарская страховаякомпания Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ по строительству газопровода «Северного потока – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Это решение компания приняла из-за угрозы санкций США в отношении проекта.

Ранее датская инжиниринговая корпорация Ramboll приняла решение выйти из проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», а норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США.

Вчера, 15 января, советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что следует провести переговоры между США и вовлеченными в проект строительства газопровода «Северный поток-2» странами. «Европейцы должны остановить строительство «Северного потока-2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — сказал Бернс.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что Германия заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2».

15 января Finanz.ru со ссылкой на датскую газету Handelsblatt сообщило, что швейцарская Nord Stream 2 AG (100-процентная дочка «Газпрома») отложила строительство последнего участка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании. Nord Stream 2 AG не планирует начинать работы 15 января, когда начинает действовать выданное властями Дании разрешение, сообщает Handelsblatt. По словам представителя Nord Stream 2 AG задержка вызвана необходимостью «проверить оборудование». «Мы, вероятно, не сможем уточнить, когда начнем укладывать трубы, до конца января или начала февраля», – завил он.