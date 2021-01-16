S&P подтвердило рейтинг РФ и намекает на продолжение пенсионной реформы

Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало сообщение, согласно которому оно подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со "стабильным" прогнозом. При этом в агентстве указывают на наличие рисков, вызванных неопределенностью в следующих различных: это, во-первых, пандемия, а во-вторых - вероятность введения санкций США в отношении России, оцениваемая как высокая.

Однако следующие факторы позволили подтвердить рейтинг: "стабильная политическая основа", а также характеристики уровня внешнего и внутреннего долга. Эти факторы должны позволить России выдержать большинство возможных рисков, полагают в агентстве.

"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне "BBB-/A-3" и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB/A-2". Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный", - цитирует ТАСС сообщение, опубликованное на сайте рейтингового агентства.

В то же время в S&P предупреждают, что если ужесточение международных санкций приведет к значительному оттоку капитала и, как следствие - повышению рисков для финансовой стабильности, рейтинг РФ может быть снижен. Но, с другой стороны, отсутствие серьезных внешних потрясений, в совокупности с ростом ВВП на душу населения, позволят повысить рейтинг, прогнозируют в агентстве.

Логика международных рейтинговых агентств, впрочем, не вполне совпадает с целями развития экономики и социальными целями государства. В S&P указывают на желательность роста резервов: "мы также могли бы принять позитивное рейтинговое действие, если бы правительство восстановило бюджетные буферные резервы, что помогло бы снизить волатильность доходов от сырьевых товаров". А также - действий в социально-экономической сфере: правительству советуют принять "эффективные меры по устранению финансового давления из-за старения населения".

Такого рода "эффективные меры" уже привели к неоднозначно воспринятой населением России пенсионной реформе. И, судя по приведенной цитате, следует ждать новых инициатив от экономистов, чутких к рекомендациям международных финансовых и рейтинговых институтов.

