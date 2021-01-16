В ХДС выбрали преемника Меркель

Съезд Христианско-демократического союза (ХДС) Германии избрал нового руководителя партии – им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

В случае победы партии на выборах, руководитель партии ХДС станет федеральным канцлером ФРГ – сейчас этот пост занимает Ангела Меркель. До октября 2018 года ХДС возглавляла Меркель, но затем попросила выбрать себе преемника на посту руководителя партии. Руководителем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в партии решили, что в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, им нужен более популярный среди избирателей руководитель. Кандидатуру Армина Лашета, который с 2012 года занимал должность заместителя ХДС, на съезде поддержала Ангела Меркель. Кроме него на должность председателя баллотировались Фридрих Мерц (бывший руководитель фракции ХДС в парламенте) и глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген.

По вопросу строительства газопровода «Северный поток-2» Армин Лашет разделяет позицию действующего правительства, заявляя, что это чисто экономический проект, который должен быть реализован. Фридрих Мерц и Норберт Рёттген занимали более критическую позицию в отношении «Северного потока-2».