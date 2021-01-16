В России выявили 24 тыс случаев заражения коронавирусом

В России суточный прирост инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 составил 24 092 человека, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено почти 3 544 623 случаев заражения, число летальных исходов достигло за последние 24 часа 590, всего от инфекции скончались 65 085 россиян. Успешно перебороли заболевание и выписаны около 2 936 991пациент, из них 27 311 человек за последние сутки. 15 января оперштаб сообщал о 24 715 новых случаях заражения за сутки.

На первом месте в топ-5 регионов РФ с наибольшим распространением коронавируса находится Москва, где за сутки выявили 4 674 случая заражения. За весь период в городе зарегистрировали почти 887 636 инфицированных, 140 507 человек продолжают лечение. Поправились 734 728 москвичей, а 12 401 человек скончался. В тройку российского антирейтинга вошли Санкт-Петербург (+3253) и Московская область (+1406).

По подсчета университета Джонса Хопкинса число скончавшихся в мире от COVID-19 составило 2 002 468 человек.

На первом места по количеству умерших идут США – 390 195 человек, на втором Бразилия – 207 095 человек, а на третьем Индия 151 918 человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 93 418 283 человека.

На первом места по количеству умерших также идут США – 23 395 418 человек, на втором Индия – 10 527 683 человека, а на третьем Бразилия 8 324 294 человека.