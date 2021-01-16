WhatsApp перенес введение новых правил конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp заявил о пересмотре даты начала действия нового пользовательского соглашения, которое предусматривает предоставление персональных данных пользователей компании Facebook. После этого решения множество пользователей WhatsApp решили отказаться от услуг компании.

«Мы получили массу отзывов от пользователей, оставшихся недовольными нашим недавним обновлением. Многие обеспокоены слухами и недостоверной информацией, которая получила распространение в связи этим обновлением», – говорится в обращении WhatsApp. Мессенджер уверяет, что переписка пользователей остается конфиденциальной не только для Facebook, но и для самого WhatsApp.

8 января, WhatsApp включил в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым персональные данные пользователей мессенджера предоставляются в распоряжение всем приложениям, которые принадлежат компании Facebook.

В результате множество пользователи начали переходить на другие мессенджеры.

12 января Павел Дуров сообщил, что за 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн новых пользователей.

Подробнее социальных сетях читайте в материале «Пользователи мессенджеров срочно перетекли в Telegram».