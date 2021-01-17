Бразилия не дала разрешение на использование «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) ответило отказом на запрос компании Uniao Quimica, которая просила разрешить экстренное применение российской вакцины «Спутник V» в стране.

На сайте регулятора сказано, что заявка была отклонена в следствии «несоответствия минимальным критериям – из-за отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, текущих процедур в стране и проблем, связанных с надлежащей производственной практикой». Агентство пояснило, что подачи запроса на проведение третьей фазы исследований недостаточно для регистрации препарата, необходимо проведение самих испытаний.

Компания Uniao Quimica является бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Компания в декабре 2020 года обратилась в Anvisa за разрешением на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». 15 января Uniao Quimica обратилось агентство по санитарному надзору с запросом на экстренное использование препарата в Бразилии.

В РФПИ заявили, что Бразилия не отказывалась от ускоренной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а лишь запросила дополнительную информацию о препарате. «В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время»,— приводит ТАСС заявление РФПИ.