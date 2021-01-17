Франция выступает против европейского паспорта вакцинации

Французское правительство заявляет, что введение общеевропейского паспорта вакцинации нарушит равенство в правах граждан Европейского союза, сообщает Radio France internationale.

«Это дискуссия, в которой нет необходимости. Мы очень неодобрительно относимся к такой идее. Если мы говорим о документе, который разрешает вам поехать в Европу, я считаю, что это очень преждевременно. Франция считает, что нам не следует начинать обсуждение сейчас. Когда доступ к вакцине станет всеобщим, это будет уже другая тема», – заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Вопрос о создании единого европейского документа о вакцинации будет поставлен на саммите глав стран ЕС, который состоится на следующей неделе.

Ранее Греция призвала ЕС принять стандартный документ о вакцинации, который позволит туристам беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу.

15 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости взаимно признанного станами ЕС создания сертификата вакцинации.

«Это медицинская необходимость. Однако важно найти правильный баланс, который обеспечит равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться со специалистами по медицине», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Лиссабоне.