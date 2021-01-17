Можно ли назвать отношения США и Китая «холодной войной»?

На этот вопрос эксклюзивной статье, подготовленной для журнала «Эксперт», отвечает профессор Народного университета Китая Ван Вэн (Wang Wen). Им представлен подробный анализ противостояния двух супердержав в исторической перспективе. Автор является неправительственным экспертом, тем не менее, на наш взгляд, статья довольно точно отражает представления китайской элиты о стратегии КНР в отношениях с США и международных делах в целом.

«Нынешняя конкуренция между Китаем и Соединенными Штатами имеет по меньшей мере два различия в сравнении с историческими примерами взаимоотношений страны-гегемона и растущей державы, бросающей первой вызов. Первое различие заключается в том, что нынешние страны-акторы существенно более независимы и интегрированы в глобальный мир, чем кто-либо прежде. Социальные, финансовые, экономические и торговые взаимодействия связывают две страны существенно сильнее, чем деструктивная воля некоторых, пусть даже крайне влиятельных, американских политиков.

Второе различие сводится к существенно большей глобальной уязвимости в информационную эпоху, чем в прошлые времена. Каждый небольшой шаг в американо-китайской игре, подобно эффекту бабочки, сразу же отражается на состоянии дел в каждом уголке земного шара. Если наметится конфликт между двумя супердержавами, ни одна другая страна не может чувствовать себя вполне защищенной. Заявления политиков и лидеров общественного мнения могут вызывать возмущения на международных рынках валют и акций, влекущие за собой самые разнообразные побочные эффекты.

Указанные две черты подтверждают известную западную поговорку «когда слоны дерутся, страдает трава». В сегодняшнем мире могут найтись страны, пытающиеся получить быструю выгоду от конфликта Китая и США, однако в общих интересах международного сообщества ожидать, что две супердержавы способны рационально решить текущие проблемы и будут достаточно бдительными, чтобы избежать случайного втягивания в вооруженный конфликт. В этом заключается фундаментальная причина того, почему большинство стран избегают принятия той или иной стороны в коллизии двух супердержав», – пишет профессор.

Полный текст читайте в материале «Можно ли говорить о «новой холодной войне» между Китаем и США?».