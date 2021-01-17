Наступил ли перелом в эпидемии коронавируса

Прививка оптимизма

Январь изобилует заявлениями российских чиновников, ответственных за борьбу с коронавирусом. Лейтмотив данных заявлений таков: прямо сейчас страна находится на переломном рубеже, за которым — окончание пандемии COVID-19.

Так, премьер правительства, и по совместительству глава Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, Михаил Мишустин сказал следующее: «Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться». С главой правительства в целом согласны мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу, а также глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

В числе прочего прозвучали и примерные сроки окончания пандемии. В Москве необратимое снижение заболеваемости ожидается уже в ближайшие недели, а весной столица, по заявлению своего мэра, вовсе сможет вернуться к привычной, размеренной жизни. В целом же по стране положительный прогноз правительства звучит с прицелом на осень текущего года.

С чем же связаны означенные позитивные ожидания и на самом ли деле сейчас наступил тот переломный момент, которого россиянн ожидали почти весь минувший год? «Эксперт online» попробовал прояснить: как соотносятся слова чиновников с реальным положением дел, и что позволяет им столь уверенно говорить об изменении к лучшему.

«Это не первая атака вируса на человечество»

Согласно цифрам официальной статистики, число заболевших продолжает колебаться вокруг отнюдь не самых низких. за всё время пандемии, значений. И хотя в настоящий момент количество заражений ниже максимально зафиксированного уровня, датируемого декабрём 2020 года, тем не менее, оно существенно выше аналогичных значений минувшего лета. Да и устойчивой тенденции к снижению прямо сейчас динамика течения пандемии не отмечает, что, опять же, видно из указанных статистических данных. И если одни российские регионы (Тыва, Чечня, Ямало-Ненецкий округ, республика Коми) и демонстрируют некоторое замедления темпов распространения вируса, то большинство субъектов РФ в последние дни лишь повышают планку заболеваемости. Пресловутая «вторая волна» коронавируса пока оправдывает мрачные предположения на свой счет.

О возможности очередного всплеска в России и мире заболеваемости коронавирусом, уже именуемого «третьей волной», еще в конце прошлого года высказался главный врач ГКБ №40, Денис Проценко. «Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа, — сказал главврач инфекционной больницы в Коммунарке. — У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним «испанку». Или так называемый "азиатский" грипп, в 1962 году. Потом был "свиной" грипп, "птичий"… Все прежние эпидемии протекали в три волны, и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью».

С Денисом Проценко в этом вопросе солидарна и Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы. «Исключить ещё одну волну мы не можем, с учётом прошедших новогодних праздников, и с тем как развивается ситуация», — заявила Ракова, обращаясь к участникам Гайдаровского форума, посвященного проблемам коронавирусной инфекции и её последствий

Накануне, Москва побила свой собственный печальный антирекорд по летальности от COVID-19, зафиксировав максимальное количество суточных смертей, с момента начала пандемии. Уместно ли говорить на фоне происходящего о переломном моменте и позитивных ожиданиях?

«Угроза третьей волны»

Статистическая картина течения заболеваемости может разниться не только в зависимости от региона, но даже и от конкретного лечебного учреждения. По словам ряда источников «Эксперт online» в среде московских медиков, количество поступлений в стационары коронавирусных пациентов имеет, зачастую, разнонаправленную динамику.

К примеру, сотрудники московской инфекционной ГКБ №2 констатируют в январе снижение госпитализаций с «ковидом», а по словам их коллег из ГКБ №70, никакого ощутимого снижения числа пациентов с COVID-19 за тот же период не отмечается. Возможно это связано с особенностями работы отдела госпитализации службы столичной «Скорой помощи», но факт налицо. Это также заставляет, как минимум, сомневаться в наступлении действительно переломного момента в борьбе с коронавирусом.

«В настоящий момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться достаточно нестабильной, — сказала "Эксперт online" врач-терапевт высшей категории Нина Юрьевна Галеева. — По практике мы наблюдаем увеличение количества пациентов молодого возраста, причём течение болезни у этой категории населения стало проходить более тяжело. Также стабильными, к сожалению, остаются показатели смертности среди пациентов поражённых коронавирусом. Помимо этого в конце января можно ожидать очередного всплеска указанного заболевания, что связано с многочисленными контактами населения между собой в период новогодних и рождественских праздников. В этой связи говорить о преодолении самого тяжёлого этапа в борьбе с пандемией, по моему мнению, несколько преждевременно».

Вакцина сработает, но не сразу

Тем не менее, стоит понимать, что заявления о грядущем позитивном изменении означенной ситуации, высказанные на достаточно высоком уровне, должны на чём-то базироваться. Как становиться понятно, основные надежды на коренной перелом в войне с COVID-19 связаны с начавшейся массовой вакцинацией населения. Именно вакцинация, по мнению правительственных чиновников, должна стать тем средством, которое поможет начать неуклонное снижение негативной статистики, и добиться, в итоге, действительно ощутимых успехов в борьбе с пандемией. Стоит ли ожидать от вакцинации подобных значимых качественных результатов? «Эксперт online» задал этот вопрос представителям медицинского сообщества.

«Разумеется, начавшаяся вакцинация сможет ощутимо повлиять на динамику заболеваемости, — сказала врач-терапевт высшей категории Людмила Афанасьевна Воронкова. — Но для этого число вакцинированных должно быть в десятки раз выше, нежели нынешнее. Посмотрите на статистику: в том же Израиле от коронавируса привилось уже более 25 процентов населения, а в России — всего около одного процента. И это при условии, что в Российской Федерации компания по вакцинации стартовала на две недели раньше! Поэтому, в прогнозах по поводу перелома ситуации с коронавирусом надо быть, думается, более осторожным. Хотя, повторюсь, действительно массовая вакцинация способна, на мой взгляд, постепенно повернуть ситуацию в нужное, благотворное русло».

А вот комментарий директора ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы» Алексея Сергеевича Безымянного: «Несмотря на то, что система столичного здравоохранения научилась справляться с пандемией, именно вакцинация на настоящий момент является тем условием, которое позволит действительно говорить о реальном переломе в ситуации с COVID-19. Для этой цели процесс вакцинирования сделан максимально доступным для населения: у граждан есть возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции и в городских и в частных лечебных учреждениях, городским правительством анонсировано открытие выездных пунктов вакцинации», — сказал Алексей Безымянный.

В заключение мы попросили специалиста прокомментировать свидетельства некоторых пациентов, которые заразились «ковидом», будучи, по их словам, привитыми от данной инфекции.

«Надо помнить, что формирование иммунной защиты организма происходит не в момент введения вакцины, а лишь по прошествии определённого времени, — объяснила Людмила Воронкова. — В случае, скажем, с вакцинами против гриппа указанный временной период составляет от восьми до двадцати восьми дней. В случае с двухкомпонентным «Спутником-V», используемым сейчас против коронавирусной инфекции, время, необходимое для возникновения у организма способности давать полноценный иммунный ответ составляет, напомню, сорок два дня. Первая прививка, трёхнедельный интервал, после — вторая прививка, и снова — трёхнедельный интервал. И лишь к концу этого срока, никак не раньше, привитый данной вакциной человек может считать себя защищённым от последствий заражения вирусом SARS-CoV-2».