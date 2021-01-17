Навального задержали по прилету в Россию

Алексей Навальный сегодня вечером, 17 января, прилетел из Германии в Россию, где был задержан полицией во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

13 января стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) 29 декабря 2020 года объявила Навального в розыск, поскольку он не явился по запросу ФСИН в московскую уголовно-исполнительную инспекцию.

20 августа 2020 года Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Во время лечения в берлинской клинике «Шарите» Навальный провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Сам Навальный утверждает, что стал жертвой отравления со стороны сотрудников ФСБ.

В декабре 2020 года Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала Петренко.

По данным СК Навальный присвоил 356 млн рублей из 588 млн, собранных для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан» и «Фонд защиты прав граждан ШТАБ».