СNN: полиция задержала вооруженного человека, который пытался попасть на инаугурацию Байдена

Полиция Вашингтона арестовала Аллена Билера из города Фронт-Роял, штат Вирджиния, который припарковал свою машину около пропускного пункта в Капитолий. После проверки у него был обнаружен поддельный пропуск на инаугурацию Джо Байдена. В автомобиле задержанного хранился пистолет Glock со снаряженным магазином на 17 патронов. Кроме того, в автомобиле было найдено еще более 500 патронов к пистолету и дробовику.

20 января около Капитолия должна состояться инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

Ранее журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил о готовящихся вооруженных протестах во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

«Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», – процитировал Катерский выдержку из документа ФБР.

Власти сообщили, что инаугурацию Джо Байдена будут охранять около 20 тыс солдат Национальной гвардии США.