В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз

У берегов турецкой провинции Бартын в Черном море в воскресенье затонул российский сухогруз ARVİN, сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

По информации агентства губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о начале операции по спасению около 15 членов экипажа, которые предположительно находятся на трех спасательных шлюпках.

«Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия», – заявил сказал Гюнер.

Сообщается, что район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции. Сложные погодные условия осложняют поисково-спасательную операцию.

В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти пятерых членов команды затонувшего сухогруза и были обнаружены тела двух погибших моряков.

По сообщению ТАСС на борту судна находились 12 человек, двое из которых – граждане России.

«Всего на борту затонувшего судна, по нашим данным, находились 12 человек, из них двое россиян. Владельцем судна является украинская компания», – сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

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