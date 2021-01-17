В Нидерландах разогнали антиправительственную демонстрацию

Полиция Амстердама применила водометы для разгона антиправительственной акции протеста против, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на голландский телеканал NOS.

Претензии властей к демонстрантам были связаны с тем, что они не соблюдали социальную дистанцию, обязательную из-за распространения коронавируса.

Несколько сотен человек призывали не голосовать за действующего премьера страны Марк Рютте.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру после скандала с детскими пособиями.

В декабре 2020 года нидерландские налоговые органы по ошибке обвинили свыше 9 тысяч семей в мошенничестве с целью получения детских пособий. Впоследствии выяснилось, что речь шла не о мошенничестве, а о предоставлении неправильно заполненных справок. Однако налоговики обязали некоторые семьи вернуть в казну полученные пособия начиная с 2012 года.

После этого двадцать семей подали в суд на национальное правительство, обвинив его в халатности, а конкретных госслужащих, депутатов и судей в нежелании прийти на помощь оказавшимся в трудном положении соотечественникам. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призывал не дестабилизировать ситуацию в стране на фоне пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что кабинет министров принес официальные извинения и распорядился выделить потерпевшим более 500 млн евро (каждая семья получила до 30 тысяч евро), скандал замять не удалось.