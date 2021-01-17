В России выявили 23,6 тыс случаев заражения коронавирусом

В России суточный прирост инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 составил 23 586 человек, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено почти 3 568 209 случаев заражения, число летальных исходов достигло за последние 24 часа 481, всего от инфекции скончались 65 566 россиян. Успешно перебороли заболевание и выписаны 2 960 431 пациент, из них 3 072 человека за последние сутки. 16 января оперштаб сообщал о 24 092 новых случаях заражения за сутки.

На первом месте в топ-5 регионов РФ с наибольшим распространением коронавируса находится Москва, где за сутки выявили 4 012 случая заражения. За весь период в городе зарегистрировали 891 648 инфицированных, 139 840 человек продолжают лечение. Поправились 739340 москвичей, а 12 468 человек скончалось. В тройку российского антирейтинга вошли Санкт-Петербург (+3 316) и Московская область (+1426).