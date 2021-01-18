Акции дня: уход из состава акционеров экс-гендира давил на котировки «ВСМПО-Ависма»

Акции металлургической корпорации «ВСМПО-Ависма» торговались хуже рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 18 января. Бумаги подешевели на -1% до 20 060 рублей.

Так рынок отреагировал на изменения в составе акционеров. Как сообщили СМИ в понедельник, бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53% акций компании и передал их основному акционеру Михаилу Шелкову. По данным РБК, доля Воеводина строила 16 млрд рублей, но она не принадледала ему напрямую, он владел ею через несколько структур совместно с Михаилом Шелковым.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,61% до 3471,92 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,04% до 1474,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:34 мск составила 55,03 долларов за баррель (-0,13%). Российская валюта слабела – 73,90 рублей за доллар.